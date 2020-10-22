Кокорин рассказал, как уходил в аренду в "Сочи"

Форвард Александр Кокорин рассказал о деталях ухода в аренду в "Сочи".

"Краснодар" разорвал сразу контракт с Мамаевым, и я изначально был зол на них, почему они не поддержали друга, негодовал. А сейчас понимаю, что они на самом деле сделали все красивее, прозрачнее, правильнее, чем мой бывший клуб. По факту, я был не нужен руководству, но они мне не могли этого сказать. А потом, когда я вернулся, узнал, что меня не заявили. Был шанс, чтобы меня заявили, и я мог бы сразу практически играть. Единственный плюс - это был декабрь. Я уехал в отпуск, восстановился, перезагрузился, хорошо тренировался, приезжаю, а мне говорят: "Будь добр, езжай в "Сочи". Тем более, я узнал это из прессы. Мне звонил президент "Сочи" Борис Ротенберг, общался со мной, я с ним в хороших отношениях. Я ему сказал, что не понимаю, почему разговариваю с ним. У меня есть работодатель, пусть они все скажут.

"Зенит" обещал мне и очень просил, чтобы я уехал в "Сочи", что продлят контракт со мной после этого. Мы выполнили цель, "Сочи" не вылетел. Я вернулся на радостях в Питер, а мне сказали, что из-за той истории со мной не будут продлевать контракт. Ну и все, я уехал. Зато честно", - сказал футболист в интервью ютуб-каналу Peopletalk TV.

Напомним, в аренде в "Сочи" футболист провел полгода.

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