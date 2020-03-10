Кокорин рассказал, как в "Динамо" шутили над одноклубниками

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", на ютуб-канале "КраСава" рассказал, как в "Динамо" подшучивал над товарищами по команде.

"У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: "Приди с девушкой, докажи всем". А он все время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками", - сказал Кокорин.

Ранее футболист оценил возможность возвращения в "Зенит".

Не пропустите: Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса. | http://soccernews.ru