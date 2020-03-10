Кокорин рассказал, как в "Динамо" шутили над одноклубниками

2 Теги александр кокоринзенит санкт-петербургфк сочи

Кокорин рассказал, как в "Динамо" шутили над одноклубниками

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", на ютуб-канале "КраСава" рассказал, как в "Динамо" подшучивал над товарищами по команде.

"У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: "Приди с девушкой, докажи всем". А он все время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками", - сказал Кокорин.

Ранее футболист оценил возможность возвращения в "Зенит".

Не пропустите: Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уже лечу,Милая!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А кокоше тоже дарили?Чтобы играться с пашкой...

Ответить

главное

Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проходить без зрителей

Матчи чемпионата Франции до 15 апреля будут проходить без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 21 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов