Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются

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Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире передачи "КраСава" рассказал, какие итальянские клубы проявляют к нему интерес.

"Откуда вариант - не буду называть, не хотелось бы человека выдавать. Есть люди, которые там находятся, есть большой интерес от трех клубов. Не хочу их сейчас называть, хорошие клубы, это может быть очень интересно.

Есть топ клубы? Да, все три. "Юве" нет. "Милан", "Интер", "Наполи"? Что-то рядом, один ты угадал. Я бы сам хотел в "Рому". Да, да, она есть в списке", - сказал Кокорин.

Напомним, что сейчас Кокорин выступает на правах аренды за "Сочи". Его соглашение с "Зенитом" истекает грядущим летом.

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