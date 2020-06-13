Кокорин рассказал, какой матч Евро-2020 он ждёт

Теги россияукраинаалександр кокорин

Кокорин рассказал, какой матч Евро-2020 он ждёт

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признался, что хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020.

"Хотел бы увидеть матч Россия - Украина на Чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с "Шахтёром" и киевским "Динамо". Понятно из-за чего это всё, у людей свои игры и тактики. Но мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям", - сказал Кокорин.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса континентальное первенство перенесли на следующее лето.

Между Россией и Украиной с 2014 года напряжённые отношения. В связи с этим УЕФА разводил сборные этих стран в квалификациях.

Не пропустите: Кокорин высказался о невыплате "Зенитом" 18 тысяч рублей в месяц. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке

"Локомотив" определился с размером предложения по защитнику СПАЛа Реке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов