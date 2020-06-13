Кокорин рассказал, какой матч Евро-2020 он ждёт

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин признался, что хочет, чтобы сборные России и Украины сыграли на Евро-2020.

"Хотел бы увидеть матч Россия - Украина на Чемпионате Европы. Хочу, чтобы было как раньше. На сборах были суперматчи с "Шахтёром" и киевским "Динамо". Понятно из-за чего это всё, у людей свои игры и тактики. Но мы все едим один хлеб, и у нас никогда не поменяется отношение к нашим братьям", - сказал Кокорин.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса континентальное первенство перенесли на следующее лето.

Между Россией и Украиной с 2014 года напряжённые отношения. В связи с этим УЕФА разводил сборные этих стран в квалификациях.

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