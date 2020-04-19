Кокорин рассказал, какой подарок ему обещали в "Анжи" за переход в команду

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Кокорин рассказал, какой подарок ему обещали в "Анжи" за переход в команду

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, который на данный момент играет в аренде за "Сочи", в инстаграме рассказал, что в "Анжи" ему обещали подарить машину его мечты

Отметим, футболист перешел из "Динамо" в махачкалинский клуб в 2013 году, однако не сыграл ни одного матча за команду.

"Бугатти" - это моя мечта. В "Анжи" дарили такие машины, да. И у меня была очень интересная история, но я не могу ее рассказать. Скажу только, что был очень близок к ней.

Так получилось, что у меня остался большой контракт из-за того, что я вернулся обратно (в "Динамо"). Из-за "Анжи" как раз. Я был благодарен и Сулейману, и всему руководству, поэтому я не стал наглеть и дальше идти и просить. Но такая история была", - рассказал Кокорин.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

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