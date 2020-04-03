Кокорин рассказал, когда истекает срок его аренды в "Сочи"
Форвард "Зенита" Александр Кокорин, который играет на правах аренды в "Сочи", рассказал, на какой срок заключен контракт. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"У меня арендное соглашение с "Сочи" до 15 мая. Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать "Зениту". Потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что будет дальше и как правильно все распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план.
Мне очень приятно, что Федотов назвал меня лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал. В "Сочи" очень приятно работать каждый день, все условия созданы для того, чтобы играть в футбол.
В контракте у меня есть пункт, по которому я смогу сыграть против "Зенита", но за это нужно будет заплатить. Либо мне, либо руководству. Пока такие моменты не обсуждались. Если игра с "Зенитом" будет ключевой для нас, тогда пойдем на это. Знаю, какая это сумма, она в евро", - сказал Кокорин.
Футболист забил 3 гола в 4 матчах за "Сочи" и был признан игроком месяца в РПЛ.
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