Кокорин рассказал, на что готов пойти в случае удачного выступления сборной России на ЧМ-2018

Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, на что он готов будет пойти в случае удачного выступления его команды на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Если команда выступит удачно на Чемпионате Мира, то давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, и я с радостью это сделаю", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России. | soccernews.ru