Кокорин рассказал, на что готов пойти в случае удачного выступления сборной России на ЧМ-2018
Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, на что он готов будет пойти в случае удачного выступления его команды на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.
"Если команда выступит удачно на Чемпионате Мира, то давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, и я с радостью это сделаю", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.
Напомним, Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хедира: "Кейн – совершенный нападающий"
-
Фанатам запретят проносить на матчи ЧМ-2018 селфи-палки
-
Гарай пропустит несколько недель из-за травмы
-
Уилшир продлит контракт с "Арсеналом"
-
Эмери: "Неймар родился для того, чтобы стать звездой"
-
"Лестер" оштрафовал Махреза на 273 тысячи евро
-
Эдерсон: "Могу сыграть в полузащите"
-
Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"
-
Вальверде прокомментировал выход "Барселоны" в финал Кубка Испании
-
Венгер: "Признаю, что английские игроки тоже научились "ныркам"
-
Турнир прогнозов: анонс 33 тура
-
Первый гол ван Перси после возвращения в "Фейеноорд"
-
"Валенсия" - "Барселона" - 0:2 (видео)
-
"Барселона" вышла в финал Кубка Испании в 40-й раз в истории и это новый рекорд
-
Слуцкий получил предложение от "Твенте"
-
Коутиньо забивает, "Барселона" повторно обыгрывает "Валенсию" и выходит в финал Кубка Испании
-
Мина дебютировал за "Барселону"
-
Дебютный гол Коутиньо за "Барселону"
-
Мбаппе получил двухматчевую дисквалификацию в Лиге 1
-
"Страсбур" стал последним четвертьфиналистом Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0