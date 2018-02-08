Кокорин рассказал, на что готов пойти в случае удачного выступления сборной России на ЧМ-2018

Теги александр кокоринроссия

Кокорин рассказал, на что готов пойти в случае удачного выступления сборной России на ЧМ-2018Форвард сборной России Александр Кокорин рассказал, на что он готов будет пойти в случае удачного выступления его команды на домашнем Чемпионате Мира 2018-го года.

"Если команда выступит удачно на Чемпионате Мира, то давайте разыграем среди болельщиков какое-нибудь позорное или смешное желание, чтобы отметить это событие, и я с радостью это сделаю", - цитирует 26-летнего нападающего Чемпионат.

Напомним, Маммана назвал Кокорина лучшим форвардом России. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов