Кокорин рассказал о дружбе с Азмуном

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Кокорин рассказал о дружбе с Азмуном

Форвард "Зенита", играющий в аренде в "Сочи" Александр Кокорин рассказал о дружбе с нападающим петербургского клуба Сердаром Азмуном. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

"Я сразу с ним подружился, когда познакомились, видел, что он поддерживал меня в соцсетях. У нас ним много общих знакомых. У нас много общего, постоянно общались на сборах - свободного времени было предостаточно.

Он жил один в Петербурге, а мы любили после тренировок поехать куда-нибудь покушать, кино посмотреть. Сердар все понимает, хотя я был удивлен, что он на русском разговаривает.  Единственное наше разногласие - Азмун сильно любит лошадей. У него их куча в Иране. Я не понимал, откуда у него к ним такая любовь.

Шутили ли на эту тему? Нет, но подкалывали на разные темы. Вот одел его, постриг - сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним", - сказал Кокорин.

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