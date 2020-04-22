Кокорин рассказал о финансовых отношениях с "Зенитом"

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Кокорин рассказал о финансовых отношениях с "Зенитом"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал о зарплате в петербургском клубе. Об этом сообщает Bobsoccer.

На данным момент, футболист играет в аренде в "Сочи" до мая 2020 года.

"Выплачивал ли мне зарплату "Зенит" с октября 2018 года, когда я находился на полноценном контракте? Нет, не выплачивал. Но к этой теме в дальнейшем я возвращаться не планирую. Могу сказать, что со своей стороны ставлю точку в финансовых вопросах с "Зенитом".

Понятно, что недополучил за год контракта, что надо было закрыть вопрос по той ситуации, в которой я оказался, но честно скажу: в этом плане абсолютно не переживаю. Понятно, что я не бедный человек и смогу прокормить свою семью. У моих близких сейчас всё хорошо, это самое главное. Об остальном, повторюсь, даже не думал", - сказал Кокорин.

Ранее 29-летний форвард высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом".

А еще: Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"| http://soccernews.ru
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