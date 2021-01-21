Кокорин рассказал о конфликте с руководством "Спартака"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который переходит в "Фиорентиину", поделился эмоциями от проведенного о московском клубе периода карьеры.

"У меня останутся хорошие воспоминания о "Спартаке". Да, с руководством клуба недопонимание, но с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. В целом, получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова.

На прощание сказал Соболеву, что все оставляю на него, будет теперь за главного! Из него хороший нападающий растет. Подготовлю ему в "Фиорентине" почву, он перейдет на мое место, когда состарюсь", - сказал Кокорин в интервью "СЭ".

Напомним, что "Спартак" официально подтвердил переход 29-летнего форварда в итальянскую "Фиорентину". В понедельник футболист вылетает в Рим, где пройдет медосмотр перед подписанием долгосрочного контракта.