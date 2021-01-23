Кокорин рассказал о реакции футболистов "Спартака" на новость о его трансфере в "Фиорентину"

Теги александр кокоринспартак москвафиорентина

Кокорин рассказал о реакции футболистов "Спартака" на новость о его трансфере в "Фиорентину"

Нападающий Александр Кокорин заявил, что известие о его грядущем переходе в "Фиорентину" удивило других игроков "Спартака".

"Когда я произнёс речь, ни у кого не было слов. В команде не знали об этом. Для ребят, тренерского штаба это была новость", - признался 29-летний футболист.

Напомним, что в четверг "Спартак" объявил о договорённости с "Фиорентиной" о трансфере форварда. Сделка должна быть закрыта на следующей неделе.

За "красно-белых" Кокорин выступал с августа 2020 года, забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Не пропустите: Сёмин оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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