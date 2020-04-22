Кокорин рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с "Зенитом"
Форвард "Сочи" Александр Кокорин высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом". Нынешнее соглашение истекает этим летом.
"Мне сказали, что, скорее всего, этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.
Был разговор. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.
Действительно ли у меня ни на кого не осталось обиды? Нет, нет, честное слово. Я на связи с Медведевым, он мне пишет, я ему отвечаю. Поддерживаю контакты со всеми ребятами. Ну а если есть какие-то вышестоящие инстанции, то я с ним не знаком", - цитирует Кокорина bobscoccer.ru.
Зимой этого года 29-летний футболист перешел в "Сочи" на правах аренды и в четырех матчах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
А еще: Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"| http://soccernews.ru
главное
-
Лукаку извинился перед "Интером" за свои слова о заболевших игроках
-
Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А
-
Мане может перейти в "Реал" из-за конфликта с Клоппом
-
Россия стала 19-й в мире по оттоку футболистов за границу
-
Игроков АПЛ обяжут носить защитные маски после возобновления сезона
Лента новостей
-
Бывший руководитель "Ювентуса" высказался о возможном переходе Икарди в туринский клуб
-
Тарасов рассказал, зачем он показал футболку с Путиным после матча в Стамбуле
-
Карпин прокомментировал информацию об уходе в "Локомотив"
-
ПСЖ и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров "Интера"
-
"Интер" и "Тоттенхэм" поборются за хавбека "Барселоны" Артура
-
Каррера на русском языке поблагодарил "Спартак" за поздравления с днем рождения
-
1
Лукаку извинился перед "Интером" за свои слова о заболевших игроках
-
Кокорин рассказал о финансовых отношениях с "Зенитом"
-
"Спартак" поздравил Карреру с днем рождения
-
Дуглас Коста назвал лучшего партнера по "Ювентусу"
-
Гончаренко рассказал, матчи каких команд смотрит во время карантина
-
1
Кокорин рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с "Зенитом"
-
Гончаренко поделился мнением о последствия коронавируса для футбола
-
1
УЕФА: "ВОЗ никогда не рекомендовала не проводить футбольные матчи до конца 2021 года"
-
1
Суд по иску "Локомотива" против Геркуса перенесен на 22 мая
-
Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А
-
Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"
-
1
"Барселона" готова отпустить Коутиньо в АПЛ
-
"Эвертон" - главный претендент на нападающего "Ромы" Ундера
-
1
Робин ван Перси рассказал, почему покинул "Арсенал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20