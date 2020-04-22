Кокорин рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с "Зенитом"

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Кокорин рассказал о ситуации с возможным продлением контракта с "Зенитом"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом". Нынешнее соглашение истекает этим летом.

"Мне сказали, что, скорее всего, этот вопрос будет решен до мая, однако до конкретики дело не дошло.

Был разговор. В устной беседе мне дали понять, что, скорее всего, да, контракт будет предложен, однако, учитывая все то, что происходило последнее время, я хотел видеть конкретные шаги, доказывающие, что во мне заинтересованы.

Действительно ли у меня ни на кого не осталось обиды? Нет, нет, честное слово. Я на связи с Медведевым, он мне пишет, я ему отвечаю. Поддерживаю контакты со всеми ребятами. Ну а если есть какие-то вышестоящие инстанции, то я с ним не знаком", - цитирует Кокорина bobscoccer.ru.

Зимой этого года 29-летний футболист перешел в "Сочи" на правах аренды и в четырех матчах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

А еще: Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"| http://soccernews.ru
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