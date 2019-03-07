Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о состоянии своего здоровья.

"Пришёл доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трёх сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, в СМИ почему-то не говорят. Жду врачей из "Зенита". Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить", - заявил Кокорин.

Напомним, что после процедуры электрофореза у форварда оказались сожжёнными кожа и мышечная ткань на ноге.

В октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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