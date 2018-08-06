Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин рассказал о сроках своего возвращения в строй.

"Хорошо себя чувствую. Становлюсь всё сильнее. Стараюсь не форсировать. Тяжело назвать день, когда вернусь, но он всё ближе. Через две недели будут глобальные тесты, и будет понятно, когда вернусь" - сказал 27-летний футболист.

Напомним, что Кокорин в середине марта получил тяжёлую травму колена, от которой до сих пор восстанавливается.

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