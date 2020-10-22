Кокорин рассказал о своём отношении к тюрьме

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин вспомнил о своём пребывании в заключении.

"Нам было интересно, кто за что попал в тюрьму, особенно про тех, кто сидел пожизненно. К нам приходил батюшка и мы просили рассказать ему о тех, кто отбывает пожизненное, он к ним тоже ходил. Он говорил, что они такие же люди, также улыбаются. Когда они понимали, что никогда больше не выйдут отсюда, то просто перестраивали свою жизнь и жили спокойно. За ними следят там пристально, чтобы они с собой чего-нибудь не сделали. Видел бабушку 70 лет, которая работала в банке и была мошенницей.

Это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти там можно оказаться. Мне было это полезно, но если бы это стоило того и было серьёзное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела и как их разбирали, какая было огласка - у нас всё было чересчур", - сказал Кокорин.

Напомним, что футболиста арестовали 11 октября 2018 года, а на свободу он вышел 6 сентября 2019 года. Его осудили за избиение двух человек в центре Москвы.

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