Кокорин рассказал о своем отношении к "Зениту"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин, в интервью Нобелю Арустамяну рассказал переживает ли о результатах "Зенита", который покинул этим летом.

"Мне принципиально выиграть что-нибудь со "Спартаком", и чтобы "Спартак" был в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я хочу этого и постараюсь сделать все возможное.

Плевать ли мне на "Зенит"? Ну как плевать? В "Зените" остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях, тренерский штаб весь, с которым я в хороших отношениях, и люди, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать, но обыграть «Зенит», конечно, будет приятно", - заявил футболист.

Напомним, Кокорин провел в "Зените" суммарно 3,5 года. В начале текущего сезона он на правах свободного агента перешел в "Спартак".

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