Кокорин рассказал о своем состоянии

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своем самочувствии после матча 4-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).

Отметим, из-за травмы футболист не может дебютировать за "красно-белых" с начала августа.

"Как здоровье? Все нормально, с каждым днем все лучше, поэтому, надеюсь, в ближайшее время появлюсь с ребятами. Планировал уже сыграть, но не стали рисковать. Что за травма? Ничего страшного, я почуствовал, что у меня был спазм, у меня был плановый медосмотр в "Спартаке". Я прошел его, и оказалось повреждение, а оно лечится 2-3 недели. Травму я получил в "Спартаке", - цитирует Кокорина Sport24.

Футболист перешел в "Спартак" на правах свободного агента, заключив трехлетний контракт с командой.

Не пропустите: "Спартак" одержал волевую победу над "Локомотивом"