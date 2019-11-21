Кокорин рассказал о своем состоянии спустя 2 месяца после выхода из тюрьмы

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Кокорин рассказал о своем состоянии спустя 2 месяца после выхода из тюрьмы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о том, как он набирает форму.

"Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться – одно дело, а играть – совсем другое. Сейчас весь акцент на том, чтобы подвести меня к играм. Жалко, что в декабре наступит такой долгий перерыв", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий освободился в ноябре.

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