Кокорин рассказал о своем состоянии (видео)

Фото: инстаграм Александра Кокорина

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин сообщил, что он восстановился после травмы и приступил к тренировкам.

"Я рад возвращению к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь своей команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти ряд процедур в клинике. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам на поле", — сказал Кокорин в интервью пресс-службе "Фиорентины".

VIOLABLOG KOKORIN



Ritorna ad allenarsi a Firenze il calciatore russo .

Le sue parole dal Centro Sportivo viola.#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/0dsDwUFuCr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 30, 2021

30-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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