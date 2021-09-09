Кокорин рассказал о своих алкогольных предпочтениях
Фото твиттер "Фиорентины"
Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин признался, что предпочитает пить пиво, а не водку.
"Я люблю пиво, после матчей я иногда пью его. Другие спиртные напитки мне не нравятся. Водку вообще не люблю. Иностранцы думают, что Россия – это водка, а не пиво, но это не так. Конечно, если вы любите водку, вы её пьёте – неважно, русский вы или итальянец", - цитирует 30-летнего россиянина официальный сайт "фиалок".
Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января этого года, сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.
В текущем сезоне нападающий на поле ещё не выходил.
Не пропустите: Руководство "Фиорентины" определилось с будущим Кокорина. | http://soccernews.ru
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