Кокорин рассказал о своих ближайших планах
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своих ближайших планах.
"Завтра лететь на сборы вместе со "Спартаком", пока такой план", – приводит слова Кокорина "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что московский клуб готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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