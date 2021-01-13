

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал о своих ближайших планах.

"Завтра лететь на сборы вместе со "Спартаком", пока такой план", – приводит слова Кокорина "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что московский клуб готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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