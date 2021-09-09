Кокорин рассказал о том, что его удивило в "Фиорентине"
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин рассказал, что его удивило в итальянском клубе.
"Никогда раньше не видел такого учебного центра, как здесь. Тут офисы и учебные помещения расположены в одном комплексе. Рядом с нами всегда находится руководство клуба. В России было по-другому: учебный центр в одном месте, руководство - в другом. Шеф-повар всегда спрашивает, что нам приготовить. Это поражает", — приводит слова Кокорина официальный сайт "Фиорентины".
Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 30-летний форвард не провел ни одного матча за итальянский клуб. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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