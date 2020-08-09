Кокорин рассказал об ожиданиях от матча "Спартака" с "Сочи"

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Кокорин рассказал об ожиданиях от матча "Спартака" с "Сочи"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал, чего ждет от матча 1-го тура РПЛ с "Сочи", в котором играл на правах аренды вторую часть прошлого сезона.

В этом матче футболист может дебютировать за "красно-белых".

"Очень жду этого момента! "Открытие Арена" - один из немногих стадионов в России, который всегда заполнен, и болельщики создают потрясающую атмосферу, помогая футболистам выкладываться чуть больше, чем на сто процентов! Жаль, что сейчас не все красно-белые смогут попасть на матч, но таковы реалии. Жду, когда снимут ограничения и все болельщики смогут прийти на стадион и поддержать нас!

Чем опасен "Сочи"? Недооценкой. Но если мы будем играть первым номером, атаковать, стараться прессинговать на их половине поля, то все будет хорошо", - цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

Напомним, о переходе футболиста в московский клуб стало известно в начале августа. Стороны заключили трехлетний контракт.

Матч "Спартак" - "Сочи" состоится сегодня, 9 августа. Начало игры - в 20:00 (мск).

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