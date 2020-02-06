Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее

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Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопрос, от кого сейчас зависит его будущее.

"Только от меня", - сказал 28-летний футболист, в настоящее время проходящий сбор с дублем "сине-бело-голубых".

Напомним, что в сентябре после выхода из тюрьмы Кокорин заключил с "Зенитом" контракт до конца текущего сезона.

Ожидалось, что весной форвард будет играть за питерскую команду, однако две недели назад о его аренде до лета неожиданно объявил "Сочи".

С Кокориным переход в стан аутсайдера РПЛ не обсуждался, поэтому игрок закономерно отказался от трансфера, за что был отправлен в "Зенит-2".

Не пропустите: "Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина. | http://soccernews.ru
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"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина

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