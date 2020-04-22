Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал, почему не остался во второй команде петербургского клуба.

Зимой этого года футболист несколько раз тренировался с командой Владислава Радимова.

"Да, мог бы. Но стал все взвешивать и пришел к простым выводам: мне не двадцать один год, я очень долго оставался без футбола. Скинь мне пару - тройку лет, я бы мог упереться и остаться в "Зените-2", однако желание поиграть у меня перевесило", - цитирует Кокорина Bobsoccer.

Контракт футболиста с "Сочи" рассчитан до мая 2020 года. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован итальянский клуб.

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