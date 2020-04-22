Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Кокорин рассказал, почему не остался в "Зените-2"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин, права на которого принадлежат "Зениту", рассказал, почему не остался во второй команде петербургского клуба.

Зимой этого года футболист несколько раз тренировался с  командой Владислава Радимова.

"Да, мог бы. Но стал все взвешивать и пришел к простым выводам: мне не двадцать один год, я очень долго оставался без футбола. Скинь мне пару - тройку лет, я бы мог упереться и остаться в "Зените-2", однако желание поиграть у меня перевесило", - цитирует Кокорина Bobsoccer.

Контракт футболиста с "Сочи" рассчитан до мая 2020 года. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован итальянский клуб.

Читайте также: Арустамян рассказал, что Кокорин точно не окажется в "Спартаке"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов