Кокорин рассказал, почему не перешел в "Рому"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин высказался по поводу трансфера в итальянский клуб.



"Могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем как бы доводят до конца то, что говорили - и всё. Если "Спартак" мне говорит: "Сань, мы в тебе заинтересованы, ждём", и они со мной увиделись, дали весь расклад - по условиям, по всему, нужно только подписать контракт - это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: "Мы тебя хотим, пришлем тебе конкретику..."

Этот клуб - "Рома"? Нет-нет. В "Роме" менялась власть. Ждать смену власти? А если бы мне сказали, что нет? Смотри. Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьёзно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Такого не случилось.

Есть другие клубы, они меня поразили. Говорили: "Мы тебя хотим, завтра вышлем все условия". И пропадали. А они на должностях серьёзных все. "Рома" приглашала познакомься с командой и руководством? Это правда, да. Не поехал из-за коронавируса", - сказал игрок на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

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