Кокорин рассказал, почему он улыбался на суде

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Кокорин рассказал, почему он улыбался на суде

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин объяснил, почему он улыбался во время суда.

"Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться", – приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это футболисты получили реальный тюремный срок: братья Кокорины - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

Не пропустите: Братья Кокорины и Мамаев попросили суд отпустить их на свободу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Суд огласил решение по апелляции Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов