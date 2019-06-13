Кокорин рассказал, почему он улыбался на суде

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин объяснил, почему он улыбался во время суда.

"Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться", – приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это футболисты получили реальный тюремный срок: братья Кокорины - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

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