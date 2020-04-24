Кокорин рассказал, почему Погба, Фабрегас и Обамеянг поздравляли его с днем рождения

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Кокорин рассказал, почему Погба, Фабрегас и Обамеянг поздравляли его с днем рождения

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде за "Сочи", рассказал о поздравлениях Сеска Фабрегаса, Поля Погба и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, футболисты записали видео-поздравления с днем рождения.

"Обычный день (смеется). Это такие же ребята, просто суперзнаменитые, мы пересекались, играли в футбол, есть какие-то общие знакомые, у нас в "Сочи" есть чемпион мира.

Алан Чочиев дарит мне такие обращения знаменитых людей каждый год. До этого Обамеянг был, мы с ним познакомились на презентации бутс в Лондоне", - сказал футболист.

Ранее Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой".

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