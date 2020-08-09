Кокорин рассказал, почему пропускает матч 1-го тура РПЛ с "Сочи"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин пропускает матч 1-го тура РПЛ против "Сочи" (2:1; перерыв) из-за травмы.

"Травма, но ничего серьезного. Надеюсь, что к следующему туру буду", - сказал футболист.

Напомним, футболист перешел в стан "красно-белых" в начале августа этого года и подписал со "Спартаком" трехлетний контракт. Ранее нападающий выступал в "Сочи" на правах аренды.

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