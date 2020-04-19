Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиваться в европейские чемпионаты.

"Смотри, в России сколько агентов? Два человека, которые на слуху и действительно могут это сделать. Больше я не слышал, кто мог бы помочь. Герман Ткаченко и Олег Артемов в свое время делали эти трансферы, у них 100% есть какие-то завязки, они знают как это делать. А если ты у другого агента или вообще без агента? Как ты сам это сделаешь? Позвонишь в "Ювентус" и скажешь: "Возьмите меня, я хороший"?", - сказал футболист

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов проявляет интерес к Кокорину.

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