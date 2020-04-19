Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты

Теги александр кокоринзенит санкт-петербургфк сочи

Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиваться в европейские чемпионаты.

"Смотри, в России сколько агентов? Два человека, которые на слуху и действительно могут это сделать. Больше я не слышал, кто мог бы помочь. Герман Ткаченко и Олег Артемов в свое время делали эти трансферы, у них 100% есть какие-то завязки, они знают как это делать. А если ты у другого агента или вообще без агента? Как ты сам это сделаешь? Позвонишь в "Ювентус" и скажешь: "Возьмите меня, я хороший"?", - сказал футболист

Ранее сообщалось, что ряд европейских клубов проявляет интерес к Кокорину.

Не пропустите: Кокорин рассказал, какой подарок ему обещали в "Анжи" за переход в команду| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт

La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов