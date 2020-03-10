Кокорин рассказал, почему "Зенит" не отпустил его в "Марсель"

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Кокорин рассказал, почему "Зенит" не отпустил его в "Марсель"

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин заявил, что минувшей зимой он действительно мог оказаться в "Марселе", но сделка сорвалась из-за позиции "Зенита".

"Единственный клуб, который был от меня, как раз "Марсель". До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: "Сейчас готов, потому что "Зениту" я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам". Он сказал: "Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у "Зенита", это будет покупка или аренда". Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с "Зенитом". Сказали, что "Зенит" не заинтересован меня отдавать.

"Зенит" целенаправленно не отдал меня в "Марсель", чтобы я перешёл в "Сочи"? Получается так", - сказал Кокорин.

Напомним, что летом истечёт контракт 28-летнего форварда с "Зенитом" и он сможет уйти в другой клуб бесплатно.

"Марсель" по итогам 28 туров занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 и, вероятно, сыграет в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Кокорин оценил возможность возвращения в "Зенит". | http://soccernews.ru
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