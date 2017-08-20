Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин рассказал, с чем связаны перемены в его игре в новом сезоне.

"Что для меня изменилось? Больше нацелен на ворота, играю на любимой позиции - не то что "свободного художника", а по всему полю и больше времени в нападении. Это моя любимая позиция, где у меня всю жизнь получалось. Думаю, только это", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Манчини считает, что потенциал Кокорина полностью еще не раскрыт. | soccernews.ru