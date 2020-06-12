Кокорин рассказал, с какими европейскими клубами он ведет переговоры

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, находящийся в аренде в "Сочи", заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе.

"Недавно продлил соглашение до конца июля, после окончания чемпионата стану свободным агентом. По поводу нового клуба буду разговаривать с менеджерами и ребятами из других клубов. Никакой конкретики нет, однако с "Ромой", "Марселем" и другими идут диалоги.

Хочу перебраться в Европу. Очень сильно этого хочется на данный момент. По стилю мне нравится Испания, а где пробовать силы - без разницы. У меня была устная договорeнность с "Зенитом", однако все пошло не так. Для меня важно, чтобы тренер ждал и я нужен был команде", - заявил Кокорин.

За "Сочи" Кокорин сыграл 4 матча, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

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