Кокорин рассказал, с кем из игроков "Спартака" лучше всего общается

Новый игрок "Спартака" Александр Кокорин рассказал, с кем из игроков московского клуба больше всего общается.

Напомним, футболист перешел в стан "красно-белых" в начале августа этого года.

"Почти со всеми. Хорошо знаю Георгия Джикия по сборной, с Ромой Зобниным знаком по "Динамо". Знакомлюсь потихоньку с иностранцами, говорю по-английски с ними. Они удивлены, им приятно, что русский парень может поддержать беседу без переводчика.

Английский у меня хороший! Все понимаю, могу с ребятами объясниться, спросить что-то не о футболе - например, про любимые места в Европе или о последних новостях. Они меня хвалят, говорят, что уровень языка приличный, - значит, все хорошо!", - заявил Кокорин.

Сегодня, 9 августа, "Спартак" сыграет с "Сочи" в рамках 1-го тура РПЛ. Начало матча - в 20:00 (мск).

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