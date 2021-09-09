Кокорин рассказал, скучает ли он по России

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий итальянской "Фиорентины" Александр Кокорин заявил, что он не считает по России.

"Я много лет жил в России и поэтому не скучаю по стране. Я родился в небольшом городе в 600 километрах от Москвы. Затем я переехал в Москву. Не скучаю по России, так как я жил во всех красивых городах страны. Сейчас я хочу увидеть европейские города. Я играл в России 10 или 12 лет. Самыми важными были первый, второй и третий сезоны. Затем я адаптировался", - приводит слова Кокорина официальный сайт "Фиорентины".

Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 30-летний форвард не провел ни одного матча за итальянский клуб. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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