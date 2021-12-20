Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын
Фото: инстаграм Дарьи Валитовой/Автор неизвестен
Дарья Валитова, мать сына российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина рассказала об отношениях с футболистом.
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"Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно", — написала Валитова в своем инстаграме.
Отметим, что Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Майкл.
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