Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сын

Теги александр кокорин

Кокорин расстался с девушкой, от которой у него есть сынФото: инстаграм Дарьи Валитовой/Автор неизвестен

Дарья Валитова, мать сына российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина рассказала об отношениях с футболистом.

Вы развелись с Александром?

"Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись и это произошло достаточно давно", — написала Валитова в своем инстаграме.

Отметим, что Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын, которого назвали Майкл.

Также не пропустите: Болельщика "Спартака" серьезно наказали за инцидент в матче с "Сочи". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года

ФИФА предлагает национальный федерациям деньги за одобрение ЧМ каждые два года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов