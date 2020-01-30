Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин принял радикальное решение касательно своего будущего.

Как сообщают "Известия", 28-летний футболист хочет покинуть клуб - его представители уже начали переговоры с "сине-бело-голубыми" о досрочном расторжении контракта, который истекает летом.

При этом нападающий понимает, что перейти в другую команду РПЛ ему будет непросто, поэтому всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в Европе.

Ранее СМИ писали об интересе голландского "Фейеноорда" к скандальному россиянину.

Напомним, что на прошлой неделе "Сочи" арендовал Кокорина, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

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