Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу

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Кокорин решил покинуть "Зенит" и уехать в Европу

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин принял радикальное решение касательно своего будущего.

Как сообщают "Известия", 28-летний футболист хочет покинуть клуб - его представители уже начали переговоры с "сине-бело-голубыми" о досрочном расторжении контракта, который истекает летом.

При этом нападающий понимает, что перейти в другую команду РПЛ ему будет непросто, поэтому всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в Европе.

Ранее СМИ писали об интересе голландского "Фейеноорда" к скандальному россиянину.

Напомним, что на прошлой неделе "Сочи" арендовал Кокорина, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

Не пропустите: Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Вячеслав Н.

Не пойму, куда я попал? На форум порногероев? Кокорину в Фейенорд нежелательно. Клуб и чемпионат слабоваты. Надо попробовать в Челси.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это боты спамят!

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sanya_dorofeev

Хватит дрoчить, пора eбать девок! Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот сайт ---- http://bit.do/neomax

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