Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин рискует пропустить игру против "Интера".

По сведениям "Матч ТВ", Кокорин уже получил разрешение на работу в Италии, однако не все документы окончательно оформлены. "Интер" рассчитывает решить эту проблему до пятницы, 5 февраля.

Поединок между "Интером" и "Фиорентиной" состоится 5 февраля в 22:45 (мск).

Напомним, что трансфер Кокорина обошелся "Интеру" примерно в 5 миллионов евро.

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