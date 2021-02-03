Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"
Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин рискует пропустить игру против "Интера".
По сведениям "Матч ТВ", Кокорин уже получил разрешение на работу в Италии, однако не все документы окончательно оформлены. "Интер" рассчитывает решить эту проблему до пятницы, 5 февраля.
Поединок между "Интером" и "Фиорентиной" состоится 5 февраля в 22:45 (мск).
Напомним, что трансфер Кокорина обошелся "Интеру" примерно в 5 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17