Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"

Теги фиорентинаалександр кокорининтер милан

Кокорин рискует пропустить матч с "Интером"

Новичок "Фиорентины" Александр Кокорин рискует пропустить игру против "Интера".

По сведениям "Матч ТВ", Кокорин уже получил разрешение на работу в Италии, однако не все документы окончательно оформлены. "Интер" рассчитывает решить эту проблему до пятницы, 5 февраля.

Поединок между "Интером" и "Фиорентиной" состоится 5 февраля в 22:45 (мск).

Напомним, что трансфер Кокорина обошелся "Интеру" примерно в 5 миллионов евро.

Читайте также: Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

Месси - лучший футболист десятилетия в Южной Америке по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов