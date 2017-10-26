Кокорин: "С Божовичем у меня не срослось"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался о своих разногласиях с главным тренером тульского "Арсенала" Миодрагом Божовичем, с которым он вместе работал в московском "Динамо".

"С Божовичем у нас не срослось. По личным причинам, не футбольным. Но никакой обиды у меня нет. Просто не срослось. Можно сказать, не сошлись характерами", - приводит слова 26-летнего нападающего "сине-бело-голубых" чемпионат.com.

Напомним, Кокорин не против завершить карьеру в "Зените". | soccernews.ru