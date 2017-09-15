Кокорин: "С Месси меня сравнивать рано"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин поделился мнением о матче против "Вардара" (5:0).

"Как раз недавно спрашивали, почему "Зенит" не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять. Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч. Не знаю, почему расклеился "Вардар". В матчах с "Фенербахче" они выглядели очень серьезной командой. Что случилось с ними сегодня - не знаю.

Моя результативность - сказка? Не то что сказка... Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне - получалось не очень.

Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные футболисты. Месси - великий игрок, а наши... Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

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