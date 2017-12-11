Кокорин с метра не попал по воротам "Ахмата"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин не реализовал убойный момент в матче с "Ахматом".

На 59-й минуте встречи футболист с метра ударил выше ворот.

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