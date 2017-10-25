Кокорин: "С радостью завершу карьеру в "Зените"

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Кокорин: "С радостью завершу карьеру в "Зените"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что он готов завершить карьеру в своем нынешнем клубе.

"Вижу ли себя в "Зените" по окончанию карьеры? Если буду нужен клубу. С радостью завершу игровую карьеру здесь, если не будет предложений из Европы", - приводит слова 26-летнего нападающего "сине-бело-голубых" СЭ.

Напомним, Кокорин мечтает выступать за "Барселону". | soccernews.ru

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