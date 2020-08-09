Кокорин с женой и сыном посетили матч "Спартак" - "Сочи"

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Кокорин с женой и сыном посетили матч "Спартак" - "Сочи"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин посетил матч 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1; второй тайм.

Футболист посетил "Открытие Арену" вместе с женой и сыном. Игрок пропускает встречу из-за повреждения.

Футболист перешел в "Спартак" в начале августа. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Спартак" отказался от трансфера бразильского защитника. | http://soccernews.ru
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