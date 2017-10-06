Кокорин считает, что ему с Дзюбой удастся забить 35 голов за сезон
Форвард "Зенита" Александр Кокорин считает, что ему с партнёром по атаке Артёмом Дзюбой удастся забить 35 голов за сезон.
Напомним, что такую цель перед дуэтом нападающих поставил главный тренер питерской команды Роберто Манчини.
"Он поделил 35 мячей на двоих - по 15-17 голов. И если ты нападающий и играешь весь сезон, то это нормальное количество мячей, которые ты и должен делать. Поэтому не удивились, просто посчитали, по сколько должны забить и поняли, что это реально" - сказал 26-летний футболист.
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