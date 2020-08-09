Кокорин считает, что Тедеско может привести "Спартак" к крутым результатам

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Кокорин считает, что Тедеско может привести "Спартак" к крутым результатам

Форвард "Спартака" Александр Кокорин рассказал, что думает о главном тренере команды Доменико Тедеско.

"Доменико - очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в "Спартаке" всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились!" - сказал футболист.

Матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" состоится сегодня, 9 августа. Начало игры - в 20:00 (мск).

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