Кокорин: "Считаю, мне вынесен чересчур серьезный приговор"

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Кокорин: "Считаю, мне вынесен чересчур серьезный приговор"

Стало известно, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин говорил на суде, где решался вопрос о выпуске футболиста из СИЗО под домашний арест.

"Неоднократно приносил свои искренние извинения пострадавшим, в том числе лично. Полностью признаю вину и раскаиваюсь. Это недостойный поступок. Эта ошибка стала для меня уроком на всю жизнь.

У меня был конфликт с этими людьми в тот момент, отсюда и моя реакция. Изначально у меня не было намерений нарушать порядок. Считаю, мне вынесен чересчур серьезный приговор. Прошу выпустить меня к супруге, ребенку и родителям. Обещаю, что не планирую сбегать или как-то влиять на участников разбирательства" - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Читайте также: Кокорину также отказали в переводе под домашний арест. | http://soccernews.ru

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