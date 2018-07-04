Кокорин сделал прогноз на матч Россия - Хорватия

Форвард сборной России Александр Кокорин, пропускающий Чемпионат Мира из-за травмы, сделал прогноз на матч 1/4 финала турнира, в котором его команда сыграет с Хорватией.

"Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала. Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет - 1:0", - цитирует 27-летнего нападающего официальный сайт питерского "Зенита".

Напомним, Гранат установил удивительный антирекорд на ЧМ-2018. | soccernews.ru