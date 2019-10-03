Кокорин сфотографировался с игроками "Зенита" после победы в матче с "Бенфикой"

Теги зенит санкт-петербургбенфикаалександр кокорин

Кокорин сфотографировался с игроками "Зенита" после победы в матче с "Бенфикой"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сфотографировался с одноклубниками в раздевалке команды после победы клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Бенфикой" (3:1).

"Команда!" - сообщается в официальном Twitter петербургского клуба.

Благодаря победе петербургский клуб вышел на первое место в турнирной таблице группы G. В 3-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "РБ Лейпциг". Матч состоится 23 октября.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.

Не пропустите: Семак сделал заявление о победе над "Бенфикой". | http://soccernews.ru

 
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