Кокорин сфотографировался в костюме и кроссовках. В сети его высмеяли

Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин опубликовал фотографию в костюме и кроссовках.

Пользователи сети высмеяли футболиста за столь странный наряд.

"Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить".

"Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех", - пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что Кокорин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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