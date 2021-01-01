Кокорин сфотографировался в костюме и кроссовках. В сети его высмеяли
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин опубликовал фотографию в костюме и кроссовках.
Пользователи сети высмеяли футболиста за столь странный наряд.
"Саш, ну нельзя с костюмом такие кеды носить".
"Деревня, одевать какие-то валенки под костюм, смех", - пишут пользователи.
Ранее сообщалось, что Кокорин может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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