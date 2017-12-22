Кокорин - шестой игрок в истории "Зенита", который забил больше 20 голов за год



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал шестым футболистом в истории клуба, забившим более 20 голов за календарный год.

Ранее подобное удавалось Владимиру Кулику (40 голов в 1993 году), Александру Кержакову (29 голов в 2004 году), Владимиру Казаченку (24 гола в 1981 году), Анатолию Короткову (22 гола в 1950 году) и Халку (по 21 голу в 2014 и 2015 годах).

Второе место в списке лучших бомбардиров этого года стал Артем Дзюба с 8 мячами, третьим стал Эмилиано Ригони, который забил 6 голов.

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